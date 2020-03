Birgitte Thisted, der er teamleder på Plejecenter Jernholtparken, får sig en snak med 83-årige Åse Marie Jensen. Privatfoto.

Pårørende stiller blomster og gajoler

Kalundborg - 31. marts 2020 kl. 06:34

I entréen til Plejecenter Jernholtparken bliver der for tiden både efterladt poser med dagligvarer og blomsterbuketter, rent vasketøj og gajoler. Det er en ordning, som plejecentrets bruger-pårørenderåd har lavet, efter der blev indført forbud mod besøg på plejecentret den 18. marts.

Når tingene er blevet efterladt, sørger plejecentrets medarbejdere for at køre det hele ud til beboerne, som på den måde for en hilsen fra deres kære.

Selve påbuddet har ikke gjort den store forskel, for de pårørende var allerede, af sig selv, begyndt at trække sig, inden påbuddet trådte i kraft, fortæller Birgitte Thisted, der er teamleder på Plejecenter Jernholtparken.

- Vi har heldigvis så fornuftige pårørende, at allerede da man begyndte at tale om corona, der vidste de pårørende godt, at den måde, de passede bedst på deres ældre, det var ved ikke at besøge dem, fortæller hun.

At kunne se hinanden

Flere har desuden indkøbt iPads til deres ældre for at kunne skype sammen i en tid, hvor besøgene ikke længere er mulige.

- Bare det, at man kan se hinanden, det giver altså noget andet. Vi kan mærke på beboerne, at det giver en anden tilfredsstillelse, at tale sammen, når de også har set deres pårørende i øjnene, fortæller Birgitte Thisted.

Inde på plejecentret hjælper aktivitetsmedarbejderne de ældre med at få teknikken til at fungere.

For medarbejderne ligger der også en opgave i at fungere som psykisk støtte for de ældre, der både kan være bekymrede for deres pårørende ude i samfundet og for alt det, de hører i nyhederne.

- En stor opgave for os er også at være en psykisk støtte i forhold til de ydre påvirkninger, der kommer. Det vil være katastrofalt, hvis der kommer corona ind i huset, for de kan ikke stå imod, siger Brigitte Thisted.

Fællesskabet blomstrer

Ud over forbuddet mod besøg, er plejecentrets dagcenter også lukket ned. Her bliver der under normale omstændigheder arrangeret bankospil og andre aktiviteter for beboere og borgere udefra. På trods af disse begrænsninger, lader det dog ikke til, at fællesskabet på plejecentret lider nød. Tværtimod.

- De beboere, der har haft en tendens til at isolere sig, og som kun har haft kontakt til pårørende, de er begyndt at tale mere med andre beboere, og har fundet ud af, at de faktisk har noget til fælles. Det giver en anden fællesskabsfølelse, fortæller Birgitte Thisted og tilføjer, at nogle borgere, der eller ikke har talt sammen før for eksempel er begyndt at gå ture sammen.

- Jeg oplever helt klart, at der er mere relationsdannelse beboerne imellem, siger teamlederen.

Aktivitetsmedarbejderne forsøger desuden at skabe en så indholdsrig hverdag som muligt ved at lave individuelle aktiviteter med beboerne, hvor de for eksempel kører på motionscykel eller ved at samle beboerne i mindre grupper til banko eller quiz.