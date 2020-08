Hanne Bonde, Ellen Dahl og Marianne Jæger er alle med i foreningen Borger- Pårørendegruppen Jernholtparken, der mener, at der stadig er problemer med alt for få resurser på det lokale plejehjem. Foto: Thomas Rye

Pårørende kritiserer plejecenter

Foreningen Borger- Pårørendegruppen Jernholtparken kan ikke genkende det billede, som formand for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF) tegner af forholdene på plejecenteret Jernholtparken. Det skriver gruppen i et brev til Nordvestnyt.

Medlemmerne af pårørendegruppe for beboere på Jernholtparken mener fortsat, at der er problemer med normeringen på det omdiskuterede plejecenter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her