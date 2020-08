Som en del af årets vandrefestival blev en lille gruppe onsdag taget med på opdagelse i det smukke landskab ved Tissø, hvor man både kan opleve levn fra vikingetiden og et rigt dyreliv. Foto: Anna Egeris Karstoft

På vandretur i vikingernes fodspor

Iført vandre- og kondisko og rygsæk på ryggen blev de ført ud i landsskabet ved Tissø, der blandt andet er levested for ørne og mange andre fugle, men som også blev brugt af vikingerne for mere end 1000 år siden.

Vikingerne levede nemlig af søen og brugte den til at ofre smykker og keramik til guderne, fortalte Julie Strandby Dam-Larsen, der er kulturformidler og projektkonsulent ved Fugledegård, imens hun sammen med biolog i Kalundborg Kommune Peter Jannerup guidede gruppen rundt på markerne ved søbredden.

Regnen lod ikke til at afskrække fuglene, der i flok lettede fra søens vandoverflade. Peter Jannerup spottede ligeledes en rørhøg over markerne og forklarede gruppen, at den kan genkendes på sin sorte vingespidser.