Se billedserie Der er gået mange frivillige gennem dørene til asylcentret gennem de seneste to år. Foto: Per Buurgaard Christensen

På spring for at overtage frivillige

Kalundborg - 19. februar 2018 kl. 19:21 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de næsten to år, Røde Kors har haft asylcenter på det tidligere sygehus i Kalundborg, har massevis af frivillige bidraget til at gøre centret til et værdigt og stimulerende sted at tilbringe tiden for de flygtningefamilier, der har boet der.

Asylcentret har blandt andet haft sine egne værksteder, hvor beboerne fik hjælp til at reparere cykler og lave håndarbejde, og en gang om ugen har der også været café i den gamle kantine.

Selvom Røde Kors-flaget hejses ned fra flagstangen den 27. februar, så vil der stadig være masser af muligheder for at gøre en frivillig indsats for andre mennesker i Kalundborg-området.

Derfor arrangerer Integrationsnetværket i Kalundborg tirsdag den 6. marts klokken 19 et inspirationsmøde i Nyvangskirken, hvor de tidligere frivillige fra asylcentret og alle andre interesserede kan høre nærmere om nogle af de øvrige muligheder, der er for at arbejde frivilligt i Kalundborg-området.

Der vil blandt andet være orientering fra Frivillighedshuset Kalundborg, der er en selvstændig forening, som har til formål at fremme integration gennem eksempelvis lektiehjælp på folkeskole- og gymnasieniveau, samt fra Røde Kors' og Red Barnets lokalafdelinger.

- Vi har stor lyst til at udvide vores aktiviteter og har brug for frivillige, som vil være med til at starte en »Velkommen til Danmark-klub« for flygtningefamilier. Men vi har også job, der kan friste fundraisere, PR-folk eller eventmagere, siger Minna Skytte, der er formand for Red Barnet Kalundborg.

Derudover søger blandt andet Jobcenter Kalundborg flere rollemodeller, som kan hjælpe og støtte udsatte personer til at blive fastholdt i deres uddannelse og blive introduceret til det danske arbejdsmarked, ligesom der også ledes efter flere værger for de uledsagede flygtningebørn, der er i Kalundborg Kommune.