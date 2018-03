Se billedserie Tine Tolstrup (tv.) og Sarah Steinitz dokumenterer deres ture undervejs. Det skal inspirere andre unge til at rejse ud i af- krogene af vores eget lille land. Privatfoto

På opdagelsesrejse i det ukendte ørige

Kalundborg - 31. marts 2018

Hvorfor egentlig fare jorden rundt for at købe souvenirs og blive lokket i turistfælder, når der er masser af uopdagede steder på de hjemlige breddegrader?

Det er udgangspunktet for Tine Tolstrup og Sarah Steinitz, begge 28 år, som i den kommende tid har sat sig for at besøge 37 danske småøer, som for dem er ukendt land.

De to veninder, som er uddannet på Københavns universitet som henholdsvis geograf og sociolog, har stiftet foreningen Opdag Øer, og det var nysgerrigheden på deres eget land, der fik dem til at kontakte Dansk Ungdoms Fællesråd om støtte til Ødysséen, som de kalder deres opdagelsesrejse.

Formålet er at undersøge, hvordan livet - og i særdeleshed ungdomslivet - på de danske småøer er i forhold til det liv, de selv er vokset op med i København.

- Vi har begge rejst sammen i blandt andet Canada, Asien og Australien, men vi kom til at snakke om, at der faktisk er rigtig mange steder i Danmark, som vi ikke kender til. Så fik vi Dansk Ungdoms Fællesråd med på idéen om at fortælle de unges historier fra øerne ud fra de øer, som er repræsenteret i Ø-passet, siger Tine Tolstrup med henvisning til småøernes turismefremstød, der giver besøgende stempler i et dertil fremstillet pas, når man besøger en række af de mindre danske øer.

De to ø-farende har investeret i en gammel autocamper fra 1994, som skal bringe dem rundt i landet - og den har naturligvis fået navnet Øjvind.

Første stop på togtet er overstået, og den bragte dem for et par uger siden til Sejerø, Nekselø og Orø, hvorfra de har lavet blogindlægs og videoer, som kan ses på Face­book-siden »Ødysséen - en rejse i ø-riget« samt på hjemmesiden opdag-øer.dk.

- Der er store forskelle fra sted til sted. På Nekselø er der meget få mennesker, og selvom det er tæt på fastlandet, så virker det endnu mere isoleret end Sejerø og Orø, som er deres helt egne små samfund. Men fælles for alle øerne er, at folk kender hinanden, og man kommer hinanden ved. Det er vi ikke vant til fra opgangen i København, hvor man knap nok hilser på naboen, siger Tine Tolstrup, der blandt andet var imponeret over udbuddet af fritidsaktiviteter på Sejerø.

- Vi var meget overraskede over foreningslivet. Som elev på Sejerø Skole, som kun har 16 elever, kan du både gå til skydning, fodbold og golf. Vi var også selv med i billardklubben, siger Tine Tolstrup.

Når rundturen til de danske småøer slutter til september, vil de to veninder, der har kendt hinanden siden folkeskolen, gerne bruge deres oplevelser til at inspirere andre til at udforske Danmark mere indgående.

- Vi kunne godt tænke os at tage ud på gymnasier og højskoler og vække unges interesse for at se deres eget land og det, der er tæt på os. Vi er en generation, som har rigtig travlt med at rejse ud i verden, og på papiret er vi konstant på udkig efter autentiske oplevelser alle vegne. Alligevel ender stort set alle med at tage de samme steder hen og opleve det samme. Måske behøver man ikke være så forhippet på at tage til London eller på rundrejser i Asien, når vi har så mange fantastiske og uopdagede steder i vores egen baghave. Det er det budskab, vi gerne vil ud med, siger Tine Tolstrup.

Næste etape af Ødysséen går til Fur, Venø, Egholm og Læsø.