På job i verdens brændpunkter

Kalundborg - 04. september 2021

Hun var blandt de sidste danskere, som forlod Afghanistan inden Taliban tog magten i landet.

Og på onsdag den 22. september klokken 19 dukker korrespondenten fra TV2 Nyhederne Simi Jan op i Kalundborg. Ikke for at rapporterer, men for at holde foredrag på Skolen på Herredsåsen.

Det er AOF Kalundborg, som har fået Simi Jan til Kalundborg for at holde foredraget »På job i verdens brændpunkter«.

Simi Jan vil give en unik smagsprøve på livet som korrespondent i orkanens øje. Her kan man høre historierne bag om historierne på TV.

Gennem personlige beretninger fortæller hun om at rapportere fra verdens brændpunkter; om at turde bo i et land med en konstant terror- og kidnapningstrussel;

om at arbejde som kvinde i et mandsdomineret fag, og rapportere fra konservative lande, hvor kvinders plads ofte er bag hjemmets fire vægge;

om den grænseløse gæstfrihed og næstekærlighed midt i krigen.

Simi Jan har ikke kun gjort en dyd ud af at lære de lokale at kende, for at forstå samfundet indefra, men har også taget store ricisi for fx at møde taleban-krigere i et forsøg på at fortælle den anden side af historien.

Men Simi Jans foredrag er også en fortælling om, at kæmpe for det man brænder for, og at tage skæbnen i egen hånd. At turde springe ud på dybt vand uden at vide, hvad der venter. For de første par år efter endt uddannelse kunne den unge journalistspire ikke få job nogen steder - ingen ville ansætte hende.

Men hun gav ikke op, og i 2006 blev hun ansat hos TV2 Nyhederne, men efter blot et år sagde hun sit faste job op, solgte sin lejlighed og rejste ud i verden for at udleve sin drøm som korrespondent. Det blev begyndelsen på en faglig og personlig dannelsesrejse i verdens brændpunkter.

Tilmelding til AOF er nødvendigt og kan ske på www.aof.dk og tlf. 5943 8558.