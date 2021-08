Se billedserie Efter et års pause på grund af Coronaepidemien vendte KHI?s Venners store loppemarked tilbage søndag. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: På jagt efter gode loppefund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På jagt efter gode loppefund

Kalundborg - 02. august 2021 kl. 05:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Folk myldrede søndag eftermiddag til Kirke Helsinge for at besøge KHI's Venners store årlige sommerloppemarked. Selvom markedet var velbesøgt, var der dog færre kunder end der plejer.

Gæsterne stod i kø for at komme ind på sportspladsen i Kirke Helsinge søndag først på eftermiddagen, og da pladsen officielt blev åbnet klokken 13.00, stormede de mest ivrige bogstaveligt talt ind på pladsen for at være de første der fik mulighed for at gå på jagt efter spændende fund i blandt de mange genstande som Kirke Helsinge Idrætsforenings Venner har samlet sammen gennem de sidste to år.

Siden 1979 har foreningen hvert år holdt loppemarked for at støtte Kirke Helsinge Idrætsforening. Sidste år måtte man for første gang aflyse loppemarkedet på grund af Coronaepidemien, hvorfor der i år var ekstra mange ting til salg. Desværre gav det store udvalg sig ikke udslag i ekstra mange kunder, fortalte formand for KHI's Venner Kristian Pedersen.

- Vi har lukket omkring 300 biler ind på parkeringspladsen. Tommelfingerreglen er to personer per bil. Det er ikke dårligt, men vi plejer at have omkring 500 biler på pladsen, fortæller han.

Loppemarkedet plejer at indbringe mellem 50.000 og 60.000 kroner i overskud, hvilket primært går til ungdomsarbejdet i Kirke Helsinge Idrætsforening.

- I år bliver det nok en anelse mindre, mener Kristian Pedersen, der mener at de manglende besøgende blandt andet kan skyldes at man i år har flyttet loppemarkedet en uge.