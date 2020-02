Se billedserie Hans Henrik Damgaards foredrag indeholder flotte billeder, spændende videoklip og en sund portion selvironi. Privatfoto

På eventyr i Canadas vildmark

Kalundborg - 18. februar 2020 kl. 13:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan man komme med på et eventyr i Canadas vildmark og måske blive inspireret til selv at opsøge sin drøm.

Man behøves ikke at rejse så langt for at få inspirationen - Solbjerg Forsamlingshus og projekt Liv I Forsamlingshusene inviterer nemlig til foredrag med Hans Henrik Damgaard.

Som 20-årig tog han til Canada for at arbejde som jagt- og vildmarksguide i Britisk Columbia. Det blev til et eventyr, der skulle strække sig over tre år og kaste ham ud i halsbrækkende situationer og fantastiske naturoplevelser.

Til foredraget fortæller han energisk om, hvordan det er at stå ansigt til ansigt med bjørne, om hvordan det er at være fem måneder uden internet, om ultimative jagteventyr på elge, bjergfår, snegeder, rensdyr og ulve. Det hele vil blive understøttet af flotte billeder, spændende videoklip og med en sund portion selvironi.

Det er historien om at kaste sig ud i eventyret, stå overfor de største udfordringer og at vokse med opgaven. Der bliver også tid til refleksion over det simple liv i vildmarken, og hvordan man opnår ro.

Foredraget finder sted mandag 9. marts kl. 19.30 i Solbjerg Forsamlingshus, Solbjergvej 38, lige uden for Høng by.

Det koster 75 kr. at deltage, og undervejs serveres kaffe og kage, som er med i billetprisen.

Tilmeldingsfrist 1. marts via kalundborglif.dk eller solbjergforsamlingshus@gmail.com eller mobil nr. 23294031.