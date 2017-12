Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen: - Kalundborg Kommune arbejder på at genskabe en log for færdslen på ftp-serveren, der går længere tilbage i tiden. Foto: Susanne Uhre-Prahl

På data-jagt efter 11 »sorte« dage

Kalundborg - 19. december 2017 kl. 21:04 Af Bjarne Robdrup

Kommunaldirektør i Kalundborg Jan Lysgaard Thomsen har i hele forløbet under afdækningen af den meget alvorlige data-brist, hvor over 50.000 filer med fortrolige personfølsomme oplysninger blev placeret forkert på en ftp-server i Kalundborg Kommune, udtrykt lettelse over, at der ikke er sket nogen skade.

- Undersøgelserne, som eksterne specialister forestår i sagen, og som fortsat pågår, viser, at ingen andre end Børsen-journalister har været inde i filerne, sagde Jan Lysgaard Thomsen fredag til Nordvestnyt.

Jan Lysgaard Thomsen ønsker ikke i dag at kommentere nye oplysninger i Børsen om, at der i de personfølsomme data, som er »sluppet ud« på serveren, omtales medarbejdere fra andre kommuner end Kalundborg. Oplysninger om løn, pensionsvikår og funktionstillæg til eksempelvis sundhedsfagligt personale.

Kommunaldirektøren henviser til den pressemeddelese, som kommunen sendte ud fredag, og hvoraf det fremgår, at der ikke er sket nogen skade, fordi oplysningerne ikke er nået ud til andre end Børsen.

Disse oplysninger vedrører de 14 dage, hvor Børsen »gravede sig rundt i rigtig mange data og fortrolige dokumenter«. Som de eneste.

Men forud for de to omtalte uger gik der 11 dage, hvor andre kan have været inde over i den fil, der indeholdt oplysningerne.

Eksperterne har over for Kalundborg Kommune givet udtryk for, at det »ikke er sandsynligt, at der er offentliggjort eller udtaget informationer fra it-bristen, fordi det i givet fald måske allerede var sket«.

Men Nordvestnyt erfarer, at det er de første 11 dage, hvor data-brøleren blev lagt forkert på ftp-serveren, teknikerne nu undersøger nærmere. Nordvestnyt erfarer også, at Kalundborg Kommune i første halvdel af januar vil være klar til at sende en redegørelse til Datatilsynet - og formentlig kunne lukke sagen.

