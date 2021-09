Se billedserie Camilla Pentin har haft stor glæde af, at Høng Gymnasium & HF ikke har så mange elever. »Jeg oplever allerede, at jeg genkender de fleste ansigter. Det er rarere for mig,« siger hun. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

På HF med social selvtillid i ryggen

Kalundborg - 23. september 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Høng: Camilla Pentin trækker let på skuldrene.

- Vi havde bare historie, så det går nok, siger hun og smiler.

I bund og grund er Camilla Pentin blot en af mange elever, der efter sommerferien påbegyndte en ny hverdag på Høng Gymnasium & HF.

Alligevel har Nordvestnyt hevet den 18-årige HF-elev ud fra historietimen til en snak om sin start, fordi Camilla Pentins forhistorie er anderledes end sine klassekammeraters.

For Camilla Pentin er én af tre nystartede elever i Høng, der tidligere har gået på FGU - forberedende grunduddannelse - i Korsør.

FGU er et tilbud til unge under 25 år, der af forskellige årsager - faglige, personlige eller sociale - ikke er klar til at gå igang med en ungdomsuddannelse. Målet er, at de unge efter maksimalt to år er klar.

- Der var flere grunde til, at jeg gik på FGU, men mest af alt, var det, fordi jeg var skoletræt, siger Camilla Pentin.

Selvstændig drøm

Mange af de FGU-elever, der begynder på en ungdomsuddannelse, ender på erhvervsskolerne i forlængelse af den praktiske undervisning, der fylder på skolerne.

Men Camilla Pentin var aldrig i tvivl om, at når skoletrætheden var overvundet, skulle hun på gymnasiet.

- Lige nu drømmer jeg om at blive selvstændig med min egen piercing- og tatovørbutik, så derfor vil jeg gerne have erhvervsøkonomi. Det kan jeg få her, siger Camilla Pentin.

Da Camilla Pentin i maj besluttede sig for, at hun var klar til at begynde på HF, var hun ikke i tvivl om, at det skulle være i Høng, selv om gymnasiet i Slagelse egentlig er tættere på.

- Det var vigtigt for mig, at det var et mindre gymnasium, hvor man kender hinanden mere på kryds og tværs. Så efter rundvisningen havde jeg bare en rigtig god mavefornemmelse, siger hun.

Er blevet mere social

Morten Olesen, rektor på Høng Gymnasium & HF, ser også gymnasiets størrelse som en af de store fordele hos for eksempel FGU-elever.

- Det er godt, at vi kan hjælpe flere elever frem til en ungdomsuddannelse. Jeg tror, at vi har lettere ved at skabe et trygt miljø, fordi det hele er lidt mindre, ligesom man kan bo på vores kostafdeling, siger Morten Olesen.

Dér, hvor Camilla Pentin oplevede, at hun fik mest ud af sit ene år på FGU var på den sociale front. Det har været yderst værdifuldt for starten i den nye klasse, hvor de er hele 32 elever.

- Før turde jeg nærmest aldrig snakke med fremmede. Men selv om jeg kun kendte én, da jeg begyndte i Høng, kom det sociale af sig selv, siger Camilla Pentin.

Derudover var Camilla Pentin glad for, at hun startede op i et såkaldt kombinationsforløb. Det betød, at hvis nu HF viste sig ikke at være det rigtige, så var der fem ugers fortrydelsesret.

Den fik Camilla Pentin imidlertid slet ikke brug for. Adspurgt, om hun frygter, at skoletrætheden vender tilbage, ved hun nærmest ikke, hvad hun skal svare, så fjernt virker tanken til at være.

Så det virker passende, da interviewet er slut, at Camilla Pentin alligevel tilføjer noget om den historietime, hun blev hevet væk fra.

- Det havde faktisk været okay at være til den, for vi skulle have om den kolde krig.