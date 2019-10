Jonas Henriksen (tv.), Helge Carlsson (i midten) og indehaveren af Ejendomsfirmaet Vestsjælland, Steen Nordrum - en af de lukningstruede butikker på Algade. Det er arealet til venstre i billedet ved siden af apoteket, der kan komme på tale som p-område. Foto: Bjarne Robdrup

P-problem i Gørlev lidt tættere på løsning

Kalundborg - 26. oktober 2019 kl. 19:29 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune vil rette henvendelse til ejer af areal ved Gørlev Apotek til brug for parkering i området.

- Der er ikke givet nogen garanti for, at problemet nu er løst. Men vi kan komme væsentligt tættere på, hvis kommunens forespørgsel ender ud i et positivt svar.

Det siger formanden for Lokalrådet for Gørlev og Omegn, Jonas Henriksen, efter at han og to repræsentanter fra Gørlev Turistforening, formanden Erik Andersen og næstformand Helge Carlsson, torsdag deltog i et møde på rådhuset i Kalundborg med trafikudfordringer i det centrale Gørlev på dagsordenen.

Mødet mellem Gørlev-repræsentanterne og to vej­ingeniører, Jytte Nørup og Holia Hamadi, førte i første omgang til, at kommunen vil rette henvendelse til ejeren af et område ved Gørlev Apotek om muligheden for at parkere der.

- Er svaret positivt, kan vi komme videre. Men vi skal også have fokus på fodgængerfelter og p-pladser andre steder. Så vi er ikke i mål, siger Jonas Henriksen.

Baggrunden for sagen er, at der er butikker på Algade i Gørlev, som føler sig truet på eksistensen, fordi gule striber forhindrer kunder i at parkere tæt på.

Også byens apotek i området på Algade »er ramt« af striberne, som indebærer, at kunder skal parkere længere væk. Det kan ikke mindst være en udfordring for ældre borgere.

Teknik- og miljøudvalget har derfor tidligere i år besluttet, at administrationen i Kalundborg Kommune sammen med Gørlevs handels- og erhvervsliv og byens lokalråd skal finde frem til en løsning for trafikafvikling i den centrale del af byen Gørlev for at hindre, at trængte butikker må lukke, fordi de oplever et omsætningsfald på grund af begrænset parkering.

Handlende i Gørlev, bakket op af erhvervsforening og lokalråd, har rettet voldsom kritik af, at kommunen har reduceret antallet af parkeringspladser i Algade i området ved og over for Gørlev Apotek ved at male gule striber på en del af strækningen.

I august behandlede teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune sagen. Formanden, Jakob Beck Jensen (V) sagde dengang:

- Det er ikke og skal aldrig blive en kommunes opgave at jage borgere til andre byer, fordi vi træffer beslutninger, som forringer parkeringsforholdene - eller gør det sværere at drive forretning.

- Omvendt skal vi naturligvis også have øje for trafiksikkerheden.

- Jeg tror, at det i første fase er borgerhenvendelser om oversigtsforhold, der har gjort, at forvaltningen besluttede at begrænse antallet af p-muligheder.

- Vi har gennem avisen og via henvendelser i sagen set den kritik, der er rejst omkring trafikken i den centrale del af Algade, og der er i udvalget enighed om at bede administrationen om at tage kontakt til de berørte parter med henblik på en løsning, sagde Jakob Beck Jensen.

Er udgangspunktet at fjerne de gule striber, som begrænser antallet af p-pladser?

- Ja, det kan jeg godt forestille mig. Men administrationen samler alle spørgsmål op, og så forventer vi i udvalget, at der skabes en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter. Vi forventer også, at administrationen tager fat på opgaven så hurtigt som muligt, sagde udvalgsformand Jakob Beck Jensen i august.