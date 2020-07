Foto: Per Huniche Jensen

Sådan kan man også foretage en overhaling. Foto: Per Huniche Jensen

Overhaling i sneglefart

Per Huniche Jensen, der ofte omtales som Dyrenes Paparazzo på grund af sine flotte billeder af først og fremmest fugle, har også sans for de mere jordnære motiver.

På en gangsti er han faldet over dette motiv med de to snegle, som han på vanlig finurlig vis funderer lidt over: