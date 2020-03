Rektor Karen Marie Bach Christensen kan glæde sig over en fremgang i antallet af elever på Allikelund Gymnasium.Foto: Per Christensen

Over 100 nye elever starter i år

Rektor Karen Marie Bach Christensen på Allikelund Gymnasium, kan efter at have siddet et år i chefstolen, glæde sig over at antallet af ansøgere er på 111.