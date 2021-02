Se billedserie To af søndagens deltagere, Trine Birkmose og Camilla Lander glæder sig over de mange skridt og km, som over 100 Høng-borgere præsterede. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Over 100 borgere gik til Frankrig på guld-dag

Kalundborg - 06. februar 2021 kl. 10:56 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det var umiddelbart sådan en af de der halvgrå, råkolde sidste søndage i januar. I hvert fald, hvis man bare anskuede døgnet ud fra kalenderen. Men kedelig; det var dagen ikke. Slet ikke. Og den blev bedre og bedre.

Den begyndte med en mange steder nærmest skyfri himmel, og det var jo godt. Ikke mindst for de mange, der valgte at følge opfordringen om at bruge en time eller mere på at gå for og sammen med fællesskabet.

Opfordringen kom fra Høng Gymnastikforening.

- Vi havde besluttet i HG at invitere alle ud på en gå- eller løbetur denne dag i et fælles arrangement, hvor det fælles betod i at gøre noget sammen - hver for sig, siger gymnastikformand i Høng GF, Camilla Lander.

Midt i en corona-tid var det nødvendigt at gøre den samme ting hver for sig. Altså ikke noget med at mødes og gå sammen.

Næ, man gik fra sin egen hoveddør. Formålet var at få frisk luft, bruge tid sammen med familien, få motion og samle skridt til fællesskabets regnskab. Nogle gik alene. Andre gik sammen med familien eller venner.

Nogle samlede skrald

I alt deltog 102 personer, ja, flere faktisk, for en del børn (og hunde) var ikkke talt med. Mange tog gå- eller løbeturen ud i det danske land, ved skove og strande, og flere familier havde taget skraldesækken med under armen og indsamlede skrald på turen.

Det nlev en rigtig god dag i det fine vejr, konstaterer Camilla:

- Samlet set gik/løb vi 1.611.448 skridt. Det svarer til cirka 1250 km - altså en gåtur helt til Frankrig.

Alle familier dokumenterede deres ture med gode billeder af løbeure, flot natur og familiebilleder. Andre var kreative med deres måde at oplyse om skridtene.

- Vi er glade for opbakningen, og vi håber sådan, at vi snart kan mødes på banerne, i hallen og på løbestierne igen, tilføjer Camilla Lander.

Og da alle var vel hjemme igen og havde registreret skridt og km-tal til det samlede bidrag, var der nok en hel del, der kastede sig over tv. For sidst på eftermiddagen kasgede Danmarks herrer i håndbold glans over nationen og dagen med VM-guld i Egypten.