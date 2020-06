Se billedserie Bag Havnegrillen gemmer den hyggelige minigolfbane sig. Skal man slappe af og dyste i præcision, så kan Hans Henrik Stoltenberg godt anbefale en runde eller to. Fotos: Jørn Nymand

Ottende sæson med fuld gang i Havnegrillen

Kalundborg - 29. juni 2020

Heidi og Hans Henrik Stoltenberg har taget hul på deres ottende sæson med Havnegrillen i Havnsø. Faktisk tyvstartede de i år sæsonen 27. marts, da de under coronakrisen opdagede, at der var masser af mennesker i Havnsø, og de skulle jo have et sted, de kunne få noget at spise og drikke.

- Ja, vi gik og gjorde Havnegrillen klar til den nye sæson, da vi så, at kunderne allerede var kommet og så gjaldt det bare om at få åbnet grillen, fortæller Hans Henrik Stoltenberg, mens han lige får flyttet en stol på plads, fjernet en tallerken fra bordet og gjort klar til de næste kunder.

Sammen med den gavmilde sommersol strømmer kunderne til. De ved udmærket, at Havnegrillen i Havnsø har et stort udvalg af is - 21 forskellige er der at vælge imellem.

- Vi har vækstet hvert eneste år, fortæller en tilfreds Hans Henrik Stoltenberg, mens han præsenterer minigolfbanen og småsludrer med et hold spillere.

Coronaen har ikke alene sat sit præg på åbningstidspunktet i år, men samtidig har ægteparret bag grillen måttet lave lidt om på, hvordan hverdagen kan forløbe i forhold til de retningslinijer, som myndighedene har udstukket.

I år er det sådan, at kunderne udelukkende kan købe de populære is gennem en vinduesåbning i bygningen.

- Vi har gjort det på denne måde, så vi undgår at få for mange mennesker på en gang ind i Havnegrillen, forklarer Hans Henrik Stoltenberg. Nu er det udelukkende kunder, der skal have noget at spise, som bestiller indenfor i grillen.

Under coronakrisen blev der solgt rigtig meget take away, og det fortsætter Havnegrillen med.

- Det har været en klar succes, som vi naturligvis fortsætter med. Vi vil jo gerne kunne betjene alle, lyder det fra indehaver Hans Henrik Stoltenberg, som sørger for, at 35-40 unge mennesker har noget at lave i sommerferien.