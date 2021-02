Ostevognen kommer til byen

Han føler det næsten som at komme hjem igen.

- Nu er det blevet sådan, at ostevognen kommer til Kalundborg hver anden lørdag, og det bliver i ulige uger, fortæller Karsten Hillersborg:

- Jeg glæder mig til at give de lokale oste­elskere vejledning og smagsprøver disse dage.

- Sidste år I pinsen kontaktede mine gamle venner Anne og Michael Jørgensen fra Skoringen i Kordilgade mig og spurgte, om jeg kunne have lyst til at komme forbi og sælge ost i forbindelse med aftenåbent i byen og den efterfølgende lørdag. Det gjorde jeg og blev kontaktet af Slagter Jacob, som syntes, at det kunne være spændende, hvis jeg kunne komme og stå ved ham indimellem, fortæller Karsten Hillersborg.