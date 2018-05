»Den blinde mand« vandt prisen for bedste film. Dennis Ismail Tokmak (t.v.) og Anders Frimann Christensen tog imod prisen og er her flankeret af aftenens værter Freja Duedal og Hussein Naim El-Habet. Værterne vandt desuden prisen for bedste klipning. Foto: Anders Ole Olsen

Oscars til filmelever

- Jeg har i år på B-niveau kørt et superhelteforløb med eleverne. Det er oppe i tiden, og en genre som eleverne er hjemme i. Derfor var det også sjovt, at gøre det til tema for dette års filmfestival, siger han.

- Det er vigtigt at se publikums reaktion på elevernes film. Oscarfesten er også en mulighed for at få lidt ris og ros for det hårde arbejde, en eksamensproduktion nu engang er. Sidst men ikke mindst er det også en kærkommen mulighed for at klæde sig fint på og sætte lidt kulør på hverdagen, siger Janus Juelsgård Kofoed.