Ordblindetest er nu et retskrav for forældre

Kalundborg - 11. maj 2018 kl. 07:01 Af Eva Lyng Johansen

Forældre til elever på fjerde klassetrin har fra marts 2018 fået retskrav på at få en ordblindetest af deres barn, uanset om skolelederen vurderer, at der ikke er grundlag herfor.

I øjeblikket er det kommunalbestyrelsen i Klaundborg Kommune, som er ansvarlig for, at der foretages en ordblindetest af et barn, såfremt forældrene gør krav på få en test.

Kommunalbestyrelsen kan uddelegere denne opgave til eksempelvis skolelederne efter de kommunalretlige regler.

Det gør man for at sikre en effektiv sagsgang, så barnets behov tilsvarende også kan imødekommes hurtigere, når testen har fundet sted.

Børn- og familieudvalget følger administrationens anbefaling om at uddelegere opgaven til skolelederen.

- Vi synes, at det er bedst, at denne opgave lægges ud på skolen, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget.

Beslutningen skal også behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

- Der er jo desværre nogle elever, hvis ordblindhed ikke bliver opdaget i tide, så de ikke har fået lært det, som de burde, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Det har han selv oplevet i sin tid som leder af landbrugsskolen.

Hvis eleverne bliver testet ordblinde, kan de få en it-rygsæk som hjælpemiddel.

- Vi var enige om i udvalget, at det vigtigt at sikre at elever kan blive testet for ordblindhed. Det kan også medvirke til, at flere elever består afgangseksammen, siger formanden.