Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget, som har bevilliget ekstra 775.000 kroner til ordblindeindsatsen i Kalundborg Kommune. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ordblindeindsats får ekstra tilskud, så man kan komme hurtigere i gang

Kalundborg - 13. august 2020 kl. 10:35 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn- og familieudvalget har netop besluttet at give 775.000 kroner til at kommunens nye forbyggende indsat kan komme godt fra start.

Der er i Budget 2020 afsat 1,16 millioner kroner ekstra årligt til indsatser på ordblindeområdet i Kalundborg Kommune.

I skoleåret 2020/2021 skal midlerne bruges til at forøge kommunens tilskudspulje til ordblindeefterskoler.

Men fra skoleåret 2021/2022 har børn- og familieudvalget samt kommunalbestyrelsen besluttet at det forhøjede budget skal bruges på en mere forebyggende indsats på ordblindeområdet på kommunens egne skoler.

Nu har et enigt børn- og familieudvalg så godkendt, at der bruges 775.000 kroner fra udviklingspuljen på skoleområdet til at kunne fremrykke den nye ordblindeindsat en smule.

Pengene skal gå til at ansætte personale i efteråret 2020 med henblik på en gradvis opstart af en mere forebyggende ordblindeindsats fra januar 2021. Oprindelig skulle ordblindinsatsen først begynde i efteråret.

- Vi satser på, at vi så kan fremrykke processen, og den nye ordblindeindsats dermed kan komme godt fra start, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen, formand for børn- og familieudvalget.

Den forebyggende indsats indebærer, at der ansættes tværgående ressourcepersoner ved Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som skal varetage opgaver indenfor ordblindeområdet.

Det inkluderer ordblindeundervisning (både på kurser og som støtte i klassen), visitation og planlægning af kurser.

Desuden kan en del af midlerne bruges på at afholde kurser for lærere i ordblindhed og læse-skrive-teknologi.

Den fremtidige indsats indebærer, at alle ordblinde elever har lige mulighed for at komme afsted på et KIK-kursus (Kvalificerende It-Kursus, red.), der gør dem i stand til at bruge læse-skrive-teknologi i undervisningen på skolen.

Der bliver også mere støtte til ordblinde elever i klasserne, hvilket gives af ordblindeunderviserne, der fremadrettet også fungerer som en slags »rejsehold«. Støtten i klassen kan både være et supplement til KIK-kurserne, som sikrer at eleven bliver vant til at bruge læse-skrive-teknologi i hverdagen, og et alternativ til deltagelse på et KIK-kursus for de elever, som ønsker dette.