Skolelærere og skoler skal blive bedre til at opdage ordblinde børn tidligt, så de kan få den nødvendige hjælp, mener Børn- og Familieudvalget.

Ordblinde elever skal have bedre hjælp

Kalundborg - 09. oktober 2021

Af Thomas Rye

Kalundborg: Folkeskolerne i Kalundborg Kommune skal være bedre til at hjælpe og opdage ordblinde børn. Det vedtog Børn- og Familieudvalget tilbage i slutningen 2018, og på udvalgets møde i denne uge fik medlemmerne en orientering om, hvordan denne indsats indtil nu er forløbet.

Kommunen havde i en årrække en ordning, hvor ordblinde elever kunne få betalt et ophold på ordblinde-efterskole i 8. og 9. klasse. Ordningen var populær, men blev også en støt stigende udgift for kommunen. Således var der i 2018 budgetteret med, at ordningen skulle koste 179.000 kroner, mens de reelle udgifter løber op i mere end to millioner kroner.

- Det var et meget flot tilbud, at kommunen betalte hele opholdet på ordblinde-efterskole uanset familiens forhold og økonomi. I længden var det imidlertid ikke holdbart, og det var i virkeligheden også lidt af en falliterklæring, mener formand for børn- og Familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

- Det blev alt for sent opdaget, at børnene var ordblinde, og så måtte skolen bare smide hænderne i vejret og sende dem videre på efterskole. Der er ingen tvivl om, at eleverne fik meget ud af efterskoleopholdet. Målet er, at kommunen skal kunne give eleverne en tilsvarende hjælp og støtte, fortsætter han.

For at kunne tilbyde dette, forsøger kommunen blandt andet at identificere de ordblinde elever tidligere i processen.

- Tanken er, at jo tidligere man opdager at en elev er ordblind, jo tidligere kan vi sætte ind og finde de rigtige værktøjer til at hjælpe den enkelte elev, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

- Udfordringen er, at ordblind ikke bare er noget, man er. Ordblindhed kan være meget forskellig fra elev til elev, og nogle af eleverne er endog meget gode til på forskellig vis at kompensere for deres ordblindhed, således at vi først opdager den sent i skoletiden, forklarer formanden.

Der er fremgang

For at klæde skoler og lærere bedre på til opgaven har man i kommunen ansat tre ordblindekonsulenter, der dels har til opgave i at uddanner og støtte skolelærerne i hvordan man opdager og underviser ordblinde elever, dels i at arbejde direkte med de ordblinde elever, for eksempel, når den enkelte elev har brug for udredning.

- Redegørelsen viser, at der er fremgang på området, men det er stadig et område, som der skal arbejdes videre med, og som det nye Børn- og Familieudvalg efter kommunalvalget forhåbentligt også vil have fokus på, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.