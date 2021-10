Se billedserie Stand-up komikeren Christian Fuhlendorff holdt mandag aften foredrag på Høng Skole om sin ordblindhed, og om hvordan den påvirkede ham i hans barndom. Foredraget var startskuddet til uge 40, der er officiel ordblindeuge. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Ordblind eller ej - Det vigtige er at man bliver forstået Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordblind eller ej - Det vigtige er at man bliver forstået

Kalundborg - 04. oktober 2021 kl. 21:43 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Stand-up komikeren Christian Fuhlendorff havde meget på hjertet, da han mandag aften talte for en forsamling på cirka hundrede mennesker på Høng Skole. De fremmødte havde alle det til fælles, at de var ordblinde eller forældre til en ordblind, og de var alle blevet inviteret til at overvære foredraget, hvor Christian Fuhlendorff fortalte om sit eget liv som ordblind, ved et arrangement lavet af Kalundborg Kommune for at kickstarte uge 40, der er officiel ordblindeuge.

- Det er fem - seks år siden, at jeg begyndte at tage ud og tale til sådan nogen som jer. Jeg fortæller altid, at det ikke betyder noget, hvis man kommer til at stave forkert. En aften var der så en der spurgte mig, hvorfor jeg så altid fik min kone til at læse korrektur på mine opslag på sociale medier. Det ramte noget inde i mig, sagde han.

Siden da har der ikke været korrektur på noget af det, som Christian Fuhlendorff skriver. Inklusiv de tekster som kører over skærmen på de tv-programmer han laver.

- Der kommer stavefejl på skærmen, og det er sket flere gange at TV2 Zulu har spurgt mig om jeg ikke vil have en korrekturlæser på, men jeg svarer konsekvent nej, for en stavefejl betyder vitterligt ikke noget. Det vigtige er at man bliver forstået.

Christian Fuhlendorff havde selv haft store problemer i sin skoletid, hvor han fik påklistret flere diagnoser, endte i specialskole i flere år og den dag i dag kæmper han stadig med ordene. Alligevel har han haft succes som komiker, har haft flere tv-programmer og podcasts og er gift og far til to børn.

- Forældrene spørger altid: Når du nu står her som ordblind, betyder det så, at mit barn kan blive alt? Og mit svar er Nej. Som barn ville jeg gerne være basketballspiller, men jeg er alt for lille. Jeg ville gerne være langdistanceløber, men jeg er alt for doven. Vi har allesammen vores begrænsninger.

- Problemet er at vores samfund er bygget op som en motorvej, hvor vi bare skal fare derudaf. For nogle af os er det bare ikke en mulighed, og vi ordblinde er nogle gange nød til at vælge en lidt anden vej, men nogen gange kan det faktisk være en fordel, for den anden vej giver nogle andre oplevelser og erfaringer, sagde han.

Han lagde dog ikke skjul på, at hans ordblindhed i hans barndom havde givet ham problemer med selværet.

- Mange af jer kender det sikkert godt selv. Man føler sig dum og udenfor, og man føler at alle ved at man er sådan. Lad mig fortælle jer en hemmelighed. Alle har problemer. En af dine klassekammerater har måske problemer med vægten, en anden har en far der drikker eller en mor der slår. I skal ikke lade jer slår ud af det. I er meget mere end ordblinde. Fokuser på det som gør jeg glade, opfordrede Christian Fuhlendorff.