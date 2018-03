Efter planen skal der stiftes et ejendomsselskab, der skal stå for drift og vedligehold af et kommende spisested med værelser og ø-butik. Derfor skal der i løbet af foråret også arrangeres et ø-møde, hvor sommerhusgæsterne præsenteres for planerne, fortæller Jens Thomassen fra Sejerø Udviklingsforum. Foto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Optimisme om nyt spisested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Optimisme om nyt spisested

Kalundborg - 22. marts 2018 kl. 15:30 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har længe været ønske om at skabe mere liv på havnen på Sejerø, og det var også et af de udviklingspunkter Sejerø Udviklingsforum formulerede og satte sig for at gøre noget ved for tre år siden.

Det er blandt andet blevet til de konkrete planer om et spisehus på havnen, som på sigt igen skal gøre havnen til det naturlige omdrejningspunkt på øen for både fastboende, sommerhusgæster og lystsejlere.

Der er nu blevet udarbejdet en rapport omkring planerne, som netop er blevet fremlagt for blandt andet Realdania, som har udtrykt optimisme i forhold til at gå ind i projektet.

- Vi fortalte om det karakteristiske og særegne ved Sejerø, fremlagde en forretningsplan for havnebistroen og beskrev de tiltag, der skal til for at skaffe flere turister hertil. De reagerede meget positivt på vores materiale, og vi blev opfordret til snarest muligt at gå videre i processen. Derfor skal vi meget hurtigt have et møde med kommunen, så vi kan sende en ansøgning afsted, siger Jens Thomassen fra Sejerø Udviklingsforum.

Det fremtidige samlingspunkt er i de nuværende planer skitseret som ét stort, nybygget hus på havnen, som skal placeres ved det gamle færgeleje ved de bygninger, hvor der før i tiden har været blandt andet grill og havnemagasiner.

De bygninger skal kommunen rive ned, og der skal byggemodnes, så der bliver gjort klar til nybyggeriet, som foruden spisehuset også efter planen skal indeholde ting som et ø-udsalg med lokale råvarer og delikatesser samt værelser til udlejning.

- Det ville være fantastisk at få sat det her i gang. Sejerø har brug for et samlingssted med tilbud til sejlere og turister, hvor de kan mødes med os fra øen på kryds og på tværs. Det vil være til gavn for alle, mener Jens Thomassen, som ikke har nogen tidshorisont på, hvornår projektet kan gå i gang, hvis Realdania går med.

- Det er meget svært at spå om, men mit optimistiske håb er, at vi har et spisehus klar til sommeren 2019, siger han.