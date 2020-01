Forestillingen er en komedie om at blive sig selv i en kamp mellem en rolle og en skuespiller. Mette Rønne får i fem kvarter publikum til at glemme tid og sted. PR-foto

Oplev klassisk perle Gørlev

Kalundborg - 29. januar 2020

Teaterstykket »Den tragiske komedie« blev skrevet og udviklet for over 30 år siden af to belgiske kunstnere. Siden er det blevet opført over hele verden af skuespillere, som havde evner og mod til at bide skeer med denne meget krævende forestilling.

I Danmark har stykket i flere år været på Hans Rønnes repertoire. Hans Rønne er en institution i dansk teater, og han har på en måde givet denne forestilling videre til sin niece, Mette Rønne, som publikum får fornøjelsen af at kunne se i Den Gamle Biograf i Gørlev 6. februar.

I stykket skal en skuespiller øve en vigtig scene. Men det går ikke helt som planlagt, for skuespilleren bliver lammet af nervøsitet, og rollen må tage over.

Hun bliver spaltet i to, så der kommer en dialog mellem rollen og skuespilleren. Rollen finder ud af, at den godt kan lide spotlightet, og skuespilleren må kæmpe for at overtage scenen igen og stå ved sig selv. Måske har det været rollens plan hele vejen igennem?

Den komiske tragedie handler om angsten for at fejle og vejen hen mod at vove at gøre det, man i virkeligheden drømmer om. Teatret bliver vendt på hovedet i denne forestilling, hvor der garanteres både grin og eftertanke.

Forestillingen er mættet med gode, komiske replikker og krøllede indfald, men er også en fysisk kraftpræstation. Med selvironi udstiller Mette Rønne sin sårbarhed og sin kamp med sig selv, men vi ender med at sidde med et håb for en selv og menneskeheden i vores hjerter. Den usikkerhed, hun udstiller, er så præcist og charmerende formidlet, at man overgiver sig. Man føler sig genkendt.

Mette Rønnes udgave af Den komiske tragedie har høstet 5-stjernede anmeldelser over en bred kam i danske medier. Den er blevet kalde en »Master Class i ekvilibristisk skuespilteknik«, »Suveræn historiefortælling« og »En skuespilteknisk kraftpræstation i et dristigt, intelligent og komisk manuskript.

Den komiske tragedie spiller i Den Gamle Biograf i Gørlev torsdag d. 6. februar kl. 19.30. Den varer 75 minutter uden pause. Der kan købes kage og forfriskninger i baren før og efter forestillingen. Billetter kan købes via hjemmesiden www.5kanten.dk eller ved døren.