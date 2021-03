Oplev en elektrisk SUV-danmarkspremiere i Kalundborg

Se billedserie Med syv udstyrsvarianter, tre motorer og to batteristørrelser appellerer ID.4 til en bred skare af bilkøbere, og den 27.-28. marts, kl. 11-16, kan man opleve den nye ID.4 hos Volkswagen Kalundborg. Salgschef Brian Petersen glæder sig til nærmere at præsentere bilen. Fotos: Jørn Nymand

I efteråret 2020 satte Volkswagen for alvor strøm til mærkets elektriske omstilling og introducerede den innovative ID.3 - det elektriske alternativ til en Golf og Årets Bil i Danmark 2021. Nu tager Volkswagen det næste skridt i udrulningen af en ny generation af banebrydende elbiler og introducerer ID.4, der har danmarkspremiere hos Volkswagen Kalundborg i weekenden den 27.-28. marts kl. 11-16.

- Klassen for kompakte SUV'er er det største og hurtigst voksende segment i bilverdenen, og med introduktionen af den nye ID.4 kan Volkswagen som det første mærke tilbyde et fuldgyldigt 100 pct. elektrisk alternativ i denne bilklasse, fortæller Brian Petersen, salgschef hos Volkswagen Kalundborg.

ID.4 er bygget på samme MEB-platform som ID.3, hvor et stort litium-ion-batteri er integreret i gulvet mellem akslerne, og en kompakt elmotor trækker på baghjulene. Konstruktion giver sammen med den lange akselafstand på 2.766 mm et interiør, der i rummelighed matcher biler i klassen over ID.4.

Der er masser af plads til familie og pladskrævende fritidsaktiviteter, da ID.4 har et bagagerum på 543 liter, der kan udvides til 1.575 liter. 21 cm frihøjde gør ID.4 terrænduelig, og muligheden for at montere tagrælinger med en bærevne på 75 kg og et svingbart træk med elektrisk frigørelse og en trækevne på 1.000 kg gør den elektriske SUV til en alsidig bil.

Førerpladsen i ID.4 er enkelt opbygget og konsekvent digitaliseret, og betjeningen af bilens funktioner sker intuitivt via touch-paneler og infotainmentsystems 10" eller 12" touchskærm samt stemmebetjening.

Visse versioner af ID.4 er udstyret med et head-up-display med augmented-reality-funktion, hvor displayets informationer projiceres op på frontruden og ser ud som om de kommer til syne 3-10 meter foran bilen.

Alle versioner af ID.4 er udstyret med Discover Pro navigationsanlæg, der giver adgang til diverse online services via Volkswagen We Connect. Afhængig af udstyrsvariant har ID.4 avancerede IQ.Drive-assistentsystemer som Travel Assist og IQ.Light-LED-Matrix-forlygter med dynamisk fjernlysassistent, der gør kørslen mere komfortabel og sikker.

Modelprogrammet for ID.4 følger samme opbygning som på ID.3, hvor de mest efterspurgte udstyrspakker tilbydes i syv pre-konfigurerede udstyrsvarianter, der kommer til priser fra 319.995 kr.

Når en ID.4 købes hos en Volkswagen-forhandler er den standardudstyret med varmepumpe, der gør den elektriske drivlinje mere energieffektiv og forlænger rækkevidden især på den kolde tid af året.

- Inkluderet i prisen på alle ID.4-varianter er et fem år/100.000 km Service- og Reparationsabonnement, så kunden ikke behøver at bekymre sig om udgifter til serviceeftersyn i perioden. Det store batteri er elbilens dyreste komponent, og når en ID.4 købes hos Volkswagen, er batteriet dækket af en garanti på otte år eller 160.000 km, hvor det sikres, at batteriet har minimum 70 pct. energiindhold.

Ønskes også overskuelighed i forhold til udgifterne til strøm, kan man i forbindelse med køb af en ID.4 tilkøbe en Clever-installation af en ladeboks for 2.500 kr. (normalpris: 7.500 kr.), og et Clever Unlimited abonnement til 749 kr./md giver adgang til ubegrænset opladning både ude og hjemme.