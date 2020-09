Oplev den nye Toyota Yaris på sofabordet

Sammen med sine kollegaer er han klar til at tage imod, når Toyota på Slagelsevej 242 har danmarkspremiere på den nye Yaris 19. og 20. september fra kl. 11 til 15. Her kan man opleve Yaris i den rigtige virkelighed.

Har man ikke lige plads til at placere en bil i fuld størrelse ved sit hjem, kan man vælge at få den vist i størrelsesforholdet 1 til 5. Derved bliver den nye Yaris så kompakt, at den let kan stå på spisebordet i køkkenet eller sofabordet i stuen, og man har stadig mulighed for at bevæge sig ind i den virtuelle model og opleve kabinen, de forskellige lækre udstyrsfeatures og det smarte indvendige design.