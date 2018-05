Oplev Toyota Prius Plug-in hos Autohallen

Se billedserie Toyota Prius Plug-in fik verdenspremiere andre steder i verden i fjor, men har grundet de danske registreringsafgifter ladet vente på sig i Danmark. Men nu er Autohallen Toyota i Kalundborg klar med bilen, der kan køre op til 63 km på ren el og ligesom almindelig hybridbiler både har en el- og benzinmotor og derfor ikke er begrænset i rækkevidden. PR-fotos

Kalundborg - 15. maj 2018

Autohallen Toyota i Kalundborg har netop modtaget den første Toyota Prius Plug-in, og nu er der dermed mulighed for en prøvetur i noget af det, som vil være fremtidens biltype.

Med et salg på næsten 12 millioner hybridbiler på verdensplan siden introduktionen af verdens første hybridbil Prius for over 20 år siden, har Toyota for længst markeret sig som hybridkongen i bilbranchen og pioner inden for udviklingen af hybridbiler.

Prius har sidenhen været synonym med bæredygtighed og ekstra god brændstoføkonomi. Nu lancerer Toyota en ny udgave af den ikoniske Prius med mulighed for at køre op til 63 km på ren el. Den nye udgave med navnet Prius Plug-in er en såkaldt opladningshybridbil, der - som noget ekstra i forhold til Toyotas øvrige hybridbiler - også kan lades op med et ladestik og dermed køre væsentlig længere på ren el.

Nyt lithium-ion batteri

Plug-in teknologien gør, at man som ejer kan sidde med følelsen af at have to biler. En ren elbil og en hybridbil. Prius Plug-in er nemlig udstyret med et nyt lithium-ion batteri med en kapacitet på 8,8 kWh, der udover den markant udvidede rækkevidde på ren el også gør det muligt at opnå en hastighed på 135 km/t. ved elkørsel. Til sammenligning kan en normal hybridbil uden ladestik typisk højst køre 100-110 km/t på ren el, inden den selv begynder at oplade batteriet. Der er ikke blot én men hele to elmotorer i den nye Prius Plug-in, hvilket gør, at man bag rattet hurtigt mærker en kraftigere acceleration og generelt hurtigere reaktion fra speederen. Kabinen er blevet bedre lydisoleret og fremtræder derfor særdeles støjsvag, hvilket især kommer til udtryk, når man kører afsted på ren el.

Varme uden tændt benzinmotor

Brugen af to elmotorer betyder også, at Toyota har reduceret behovet for, at benzinmotoren i Prius Plug-in tændes under kørslen.

Bilens klimaanlæg bliver desuden drevet af en varmepumpe - verdens første af sin type - som varmer kabinen hurtigt op ved udendørstemperaturer helt ned til 10 minusgrader uden at starte benzinmotoren. Det samme sker ved høje temperaturer, hvor kabinen i stedet køles ned uden benzinmotorens hjælp. Derved undgår man negativ påvirkning af brændstofforbruget.

Større køreglæde

Prius Plug-in er ligesom den almindelige Prius Hybrid baseret på Toyotas nye TNGA-platform. Det giver bilen et meget lavt tyngdepunkt, gør den stivere med en fastere og mere præcis styring, hvilket dermed danner grobund for endnu større køreglæde hos føreren.

Prius Plug-in kan oplades med stik derhjemme eller ved offentlige ladestandere, og afhængig af om man bruger stikket ved de offentlige standere, eller om opladningen sker i hjemmet, ligger ladetiden fra to timer og op til godt tre timer.

Aerodynamikken i den nye Prius Plug-in er et kapitel for sig fra den dynamisk udseendende lave front med LED-Matrix-forlygter til den særlige dobbelt-bobblede bagrude og bagspoiler.

Med introduktionen af Prius Plug-in tilbyder Autohallen, Toyota nu syv forskellige hybridbiler, en opladningshybridbil og en brinthybridbil og markerer sig dermed fortsat som førende inden for hybridteknologien, udvalget af hybridbiler samt ikke mindst salget af hybridbiler. Der stod således Toyota på hele ni ud af ti solgte hybridbiler i Danmark i fjor.