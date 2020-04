Henrik Djernis arbejder i øjeblikket mest på værkstedet i Fri BikeShop på Elmegade i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Opgaver på værkstedet - men stille i butikken

Kalundborg - 05. april 2020 kl. 11:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blevet mere stille i butikken - længere mellem kunderne som køber en ny cykel - til gengæld er der en del at lave på værkstedet.

Det fortæller Henrik Djernis, indehaver af Fri BikeShop på Elmegade.

Han har sendt sin cykelmekaniker hjem midlertidigt under coronakrisen, så nu klarer Henrik Djernis selv opgaverne på værkstedet.

- Jeg er jo også udlært som cykelmekaniker.

Mange kalundborgensere har fundet deres cykler frem efter vinterpausen, og nu indbyder vejret også til at få gang i den tohjulede. Det er her, at Henrik Djernis kommer ind i billedet.

- Når man tager cyklen frem og ser nærmere på den, så er der ofte et eller andet, der lige skal repareres. Man vidste det egentlig allerede godt i efteråret, da man satte cyklen væk, men nu er det forår og vejret er godt - så skal cyklen laves.

Henrik Djernis glæder sig over, at cykling heldigvis er en sport og fritidsinteresse, man stadig kan dyrke og nyde under coronakrisen, bare man ikke kører sammen i flok. En tur i den friske forårsluft er ikke blandt de restriktioner, myndighederne har udstukket for at stoppe coronasmitten.

April og maj er de travleste måneder hos Henrik Djernis, og han kan da godt frygte, at de to måneder nok ikke kommer til at leve op til tidligere års cykelsalg i foråret, men alligevel bevarer han optimismen og håber på, at kunderne vender tilbage, når situationen igen er mere normal.