Opdateret: Brand på engområde ved Gammel Raklev

Mandag kl. 12.42 blev Vestsjællands Brandvæsen kaldt ud til et engområde for enden af Gammel Raklev, hvor der var opstået en brand.

- De var i gang med skovle, og hvad der ellers kunne findes for at slå branden ud, forklarer indsatslederen, der kan oplyse, at et område på størrelse med en lille håndboldbane er blevet brændt i forbindelse med episoden.