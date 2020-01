Bedemændene Anette Lauridsen og Mikkel Kristensen fra Bedemand Berner og tidligere bedemand Vibeke Munk (til højre), der har samarbejde om at hjælpe med at oprette »min sidste vilje«. Foto: Line Kongsted

Online mødested for de gode minder

- Nu glæder jeg mig til at se, hvordan Memento Circle (erindringens cirkel, red.) bliver modtaget, fortæller Vibeke Munk, der som bedemand gennem 36 år gang på gang har oplevet, at pårørende til afdøde har efterlyst et sted, hvor familie og venner kunne samle de gode minder. Memento Circle er et sådant sted med plads til fotos, video, erindringer, tanker og følelser.

Memento Circle, som er et online mødested for gode minder om de kære, der ikke er her mere, er nu klar til brug, og det er lidt af en milepæl for tidligere bedemand Vibeke Munk, der har lagt meget arbejde i projektet.

