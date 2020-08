Onkel Reje fik gang i grinebiderne

Sammen med makkeren Smukke Niller, der blandt andet fik grillet en pølse på hovedet, sørgede Onkel Reje for underholdning med musikstilen, som han kalder Mega Monster Heavy Metal - og et enkelt funknummer om, hvad der foregår i forældrenes soveværelse. Onkel Reje præsenterede blandt andet en stol, der hedder Fido, som han til stoletræning har lært at ligge død. Og børnene kunne ikke holde latteren tilbage, da Onkel Reje afslørede, at han har lært stolen at skide på kommando.