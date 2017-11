Jesper Petersen og Steen Jensen fra Punkt 1 er ovenud tilfredse med Black Friday og meget glade for den store opbakning fra kunderne. Foto: Charlotte Kofoed

Omsætningsrekord hos Punkt 1

Kalundborg - 28. november 2017 kl. 08:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Black Friday er kommet for at blive - i hvert fald hos Punkt 1 i de butikker, som Steen Jensen og Jesper Petersen ejer.

- Det går ikke at læne sig tilbage i sofaen og have den holdning, at det ikke nytter noget. Man er nødt til at være fremme i skoene, når der sker noget. Og det gjorde der i den grad Black Friday. Vores butik i Gørlev havde en omsætning, der var fire gange større end den største i butikken, og i Ringsted og i Kalundborg fordoblede vi omsætningen i forhold til de rekorder, vi tidligere havde, fortæller Steen Jensen.

Black Friday var den helt store juleindkøbsdag, og det var naturligvis med til at sætte gang i omsætningen i Punkt 1-butikkerne, hvor der var mange penge at spare.

- Vi gjorde noget ekstra ud af det i Kalundborg, hvor vi åbnede allerede torsdag 23.59, og det er da klart, at det giver masser af ekstra energi, når man ser, at der står en meget lang kø og venter på, man åbner butikken. Jeg arbejdede igennem til fredag aften kl. 22.15, men selv om jeg var meget træt, så kneb det gevaldigt med at falde i søvn. Der er meget adrenalin i kroppen oven på så stor og sjov en dag, hvor det væltede i ind med kunder i mange timer.

- Om natten var der grillpølser fra Meny, og det var naturligvis også med til at trække mange mennesker til Stejlhøj, ligesom en del af medarbejderne på de virksomheder, der har skiftehold, de benyttede lejligheden til lige at køre forbi enten på vej til eller fra arbejde for lige at få gjort nogle af de gode køb, fortæller en begejstret Steen Jensen.

Muligheden for at vinde en bil fra Glad i tre måneder, var også medvirkende til at at folk kørte til Stejlhøj midt om natten på Black Friday.

Liv i Kordilgade næste år

Steen Jensen kunne godt ønske sig, at en masse butikker i Kordilgade ville være med til at fejre Black Friday næste år.

- Det kunne man for eksempel gøre ved at åbne butikkerne allerede fra torsdag klokken 23 til 03, og på den måde sætte gang i salget. Og med noget jazzmusik i gaden så ville der helt sikkert være masser af liv og glade dage. Og det er netop det, det handler om at skabe.