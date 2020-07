Det var tilfældigt at Jeppe Hedegaard Sørensen opdagede at hans sønners skolebus ikke længere kørte den vej, den plejer. Busruten var blevet omlagt midt i sommerferien.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Omlagt busrute giver længere skolevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omlagt busrute giver længere skolevej

Kalundborg - 06. juli 2020 kl. 10:07 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buspassagerer, som ville tage rute 553 fra Esbern Snaresvej, Fasanvej eller Hestehavebakken den seneste uge, er blevet slemt skuffede. Siden den 28. juni har bussen ikke længere betjent de fire busstoppesteder langs ruten, da Kalundborg Kommune har valgt at omlægge ruten, så bussen nu kører ad Klosterparkvej forbi Skolen på Herredsåsen og videre over Herredsåsen til Nyrupvej, hvorfra den fortsætter ad den normale rute.

Omlægningen skabte debat på Friskolen på Røsnæs' intranet, da flere af skolens elever plejede at bruge denne bus til at komme i skole.

- Jeg opdagede selv først ændringen, da der blev skrevet om det på intranet, men det er kun, fordi sommerferien er begyndt. Mine to sønner plejer at tage bussen til skole. De får nu langt til nærmeste busstoppested, siger Jeppe Hedegaard Sørensen, der er far til to elever på Friskolen på Røsnæs.

- Det er en strækning på tre kilometer, hvor der ikke længere kører bus, og det er ikke kun Friskolen på Røsnæs der bliver ramt. Samme buslinje betjente også Nyrupskolen, fortsætter han.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) er formand for trafik- og kørselsudvalget, og han erkender, at der har været nogle utilsigtede konsekvenser af ændringen af busruten.

- Det var en beslutning, som blev truffet helt tilbage i juni sidste år. Ideen var, at vi gerne ville have en bus til at dække den nyetableret sammenkobling af Klosterparkvej og Hestehavebakken, og det virkede som en let løsning at flytte enten rute 552 eller 553 da de kørte lige i hælene på hinanden, forklarer formanden.

Skoler langs en busrute skal høres i forbindelse med omlægninger, men kun hvis der er tale om skolebus.

- Rute 553 har ikke status som en skolebus, så hverken Nyrupskolen eller Friskolen på Røsnæs blev hørt i forbindelse med omlægningen. Derfor var vi ikke opmærksomme på problemet, fortæller Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Formanden er åben overfor eventuelt at omgøre omlægningen af ruten, hvis det viser sig at være et stort problem.

- Men da det er en beslutning, som er truffet af kommunalbestyrelsen kan det først blive på vores møde i august. Hvis vi skal gøre beslutningen om, har vi også brug for nogle gode argumenter for det, siger han.

- Derfor hører vi meget gerne fra skoler og andre berørte borgere langs ruten, så vi kan danne os et overblik over, hvor stort problemet er.