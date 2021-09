Om kristendom, krop og sex

Religiøse samfund har haft en trang til at søge at få drifterne under kontrol. Kirken har i århundrede haft et anstrengt forhold til menneskers seksualitet, som er blevet forbundet med synd, skam og fordømmelse. Andre religioner ligeså, mens andre igen, som hinduistisk tantra, bruger sex som et redskab til at nå ekstatiske tilstande og få religiøse oplevelser. Alt dette kommer der eksempler på, og foredraget vil konkludere i et forsøg på at skildre et positivt, kristent syn på vores seksualitet uden skamfølelse. Kan kristendommen give rum for krop, lyst og vilde kræfter?