Henning Fougt fortæller Naturpark Åmosens historie, som han har fulgt lige siden ideen opstod for 30 år siden. Foto: Thomas Olsen

Om Naturparkens historie

Når »Støtteforeningen-Naturpark Åmosen« holder ordinær generalforsamling onsdag 11. marts kl. 19 på Fugledegård begynder aftenen med et foredrag af en, som om nogen kender til Naturpark Åmosens historie, Henning Fougt.

Han er formand for Naturpark Åmosens bestyrelse og vil fortælle om Naturpark Åmosens historie, helt fra ideen blev fostret for over 30 år siden og til i dag. Dengang var der hverken noget, der hed naturparker eller nationalparker.