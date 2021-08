Se billedserie Lene Toudahl klædt ud som Yvonne fra Olsen-Banden sammen med Lotte Dandanell, der skabte de ikoniske kostumer til filmene. Foto: Thomas Rye

Olsen-Bandens kostumier slår til igen

Kalundborg - 11. august 2021 kl. 12:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

For en stund vendte kunstmaler Lotte Dandanell tilbage til sin oprindelige metier som kostumier og genskabte Yvonne fra Olsen Bandens klassiske kostume.

Det begyndte med en vittighed. Helen Tou­dahls veninder drillede hende med, at hun lød fuldstændigt som Yvonne fra filmene om Olsen Banden, når hun blev begejstret.'

Helen Toudahl var selv med på spøgen og gav den ofte som den populære filmfigur, når vennerne mødtes. Da en veninde bad hende om at optræde til en fødselsdag, blev vittigheden imidlertid pludseligt til noget mere.

- Jeg begyndte at optræde rundt om i landet. Både for private selskaber og til firma-­arrangementer. Det begyndte at gribe om sig, og jeg er blevet optaget af et agentbureau og drømmer på sigt om at kunne leve af at optræde, fortæller hun.

Helen Toudahls talent rakte så langt, at hun fik ros af Bent Fabricius Bjerre, der oplevede hende til en herrefrokost.

Et par år senere hyrede Bent Fabricius Bjerre hende til at underholde til et nytårsarrangement han holdt, hvor Dronning Margrethe var blandt gæsterne.

- Nytårsfesten havde Olsen Banden som tema, og dronningen kom selv udklædt som Yvonne. Det var grænse­overskridende, men også en meget stor oplevelse, fortæller Helen Toudahl.

Skulle drømmen om at kunne leve af at optræde som Yvonne realiseres, krævede det dog det helt rigtige kostume. Her kom Lotte Dandanell fra Havnsø ind i billedet.

Den 79-årige billedkunstner arbejdede i mange år som kostumier for Nordisk Film, og her var det hende som blandt andet skabte kostumerne til de populære figurer fra Olsen Banden. Heriblandt ikke mindst Yvonne.

- Jeg havde stort set frie hænder, da jeg skulle laves Yvonnes kostume. Jeg mener faktisk, Erik Balling først så det færdige kostume, da vi begyndte at filme, griner hun.

Egentlig havde Lotte Dandanell ikke den store lyst til at lave endnu en kjole til Yvon­ne.

Helen Toudahl var dog vedholdende, og da Lotte Dandanell blev overbevist om hendes talent, indvilligede hun til sidst i at hjælpe.

- Jeg syede ikke kjolen. Det gjorde nogle syersker tilknyttet det kongelige teater, men jeg sørgede for stoffet, rettede kjolen til og sørgede for, at alt så helt rigtigt ud, fortæller hun.

Yvonne vil nemlig ikke gå klædt i hvad som helst.

- Det skal være iøjefaldende og også gerne en smule vovet. Yvonne er en hjemme­gående husmor, men det kan man ikke se på hende, siger Lotte Dandanell.

Helen Toudahl er meget taknemmelig for hjælpen fra Lotte Dandanell.

- Det har været et stort privilegium at få lov til at møde Lotte. Olsen Bandens film har fyldt meget i mit liv, og kjolen er blevet helt fantastisk, siger hun.

Mens Lotte Dandanell ikke ønskede at sy selve kjolen, så har hun alligevel haft sytøjet i gang i forbindelse med projektet. Hun har nemlig lavet den uundværlige hat til Yvonne-kostumet.

- Hatten er meget vigtig for Yvonne. Jo større, jo bedre. Sjovt nok er det første gang jeg laver en sådan. Hattene plejede jeg at bestille fra en professionel hattemager, en modist, men så har jeg også prøvet det, griner hun.