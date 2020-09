Ole Jensen fejrer sine første 40 år med autoværkstedet

Han ville egentlig gerne køre lidt mere rally. Og han kører for at ligge forrest. Det er desværre ikke blevet til så mange løb i år - tiden har ikke været til det.

Selv om 40 år er lang tid, så husker 67-årige Ole Jensen godt, hvordan det var at springe ud som selvstændig. Det var nemlig ikke så svært for ham.

Sidder med overblikket

Dengang jubilaren begyndte som mekanikerlærling var bilerne noget nemmere at gå til med hænder og værktøj. I dag handler det meget om at anvende testudstyr for at finde frem til fejlene, og den opgave klarer svendene hos Ole Jensen.