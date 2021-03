Onsdag aften deltog Ole Glahn (R) i sit sidste kommunalbestyrelsesmøde som politiker. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ole Glahns sidste kommunalbestyrelsesmøde

Kalundborg - 24. marts 2021 kl. 23:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen var en helt særlig begivenhed for en kommunalpolitiker. Efter 34 år i politik havde Ole Glahn (R) valgt at sige stop, hvorfor Kommunalbestyrelsen onsdag aften havde et punkt på dagsordenen, hvor man officielt skulle godkende Ole Glahns anmodning om at træde ud af Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til reglerne om inhabilitet, måtte Ole Glahn gå udenfor døren, mens resten af Kommunalbestyrelsen behandlede sagen.

- Kan jeg få stemmetallet at vide, grinede kommunalbestyrelsesmedlemmet, da han igen fik lov at deltage i mødet.

Borgmester Martin Damm ærgrede sig over, at Ole Glahns sidste kommunalbestyrelsesmøde var et digitalt et af slagsen.

- Det er en lidt mærkeligt, at vi skal tage afsked med dig over en computerskærm. Jeg tror vi skal prøve at finde en dag og invitere dig ind, så vi kan sige farvel på en ordentlig måde, sagde han.

Der var blevet indkøbt flere afskedsgaver i dagens anledning, som borgmesteren holdt op på skærmen, så Ole Glahn kunne se gaverne.

Ole Glahn afløses i Kommunalbestyrelsen af partifællen Hans Munk.