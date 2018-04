Offer fra Tømmerup står frem

I 2004 kom en præst til Tømmerup kirke, som formåede at tryllebinde ikke bare sognet, men hele byen og kommunen. Han var en ungdommelig præst, som havde en evne til at forføre alle, der var omkring ham, og alle var dybt betaget af denne mand, som tydeligt skilte sig ud. Martin var en del af fællesskabet i præstegården i mere end 9 år. Han troede, at præsten var hans bedste ven. Men virkeligheden viste sig at være en helt anden.

Martin har brugt rigtig mange timer, dage, år på at reflektere over de ting, der er sket, de ting, der blev sagt, og på at nå til det sted, hvor han er i dag. Et sted, hvor dagligdagen ikke er tynget af fortiden, og hvor tingene hænger sammen. Martin har deltaget i programmer på TV2 om »Præstens Dobbeltliv«, og har tillige holdt foredrag med Lisbeth Zornig om overgreb på børn, og han har selv henvendt sig til Kalundborg Biblioteker, da han ønskede at holde foredrag om sin historie i Kalundborg.