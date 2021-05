Offer for økseoverfald erkender våbenbesiddelse

Mandag startede retssagen mod en 46-årig mand fra Mullerup. Manden er tiltalt for at have været i besiddelse af flere ulvolige skydevåben. Manden har tidligere været udsat for to grove overfald. Et økseoverfald nær Gørlev og et granatangreb ved hjemmet i Mullerup. På billedet ankommer politiet til Mullerup efter granatangrebet. Foto: Presse-fotos.dk