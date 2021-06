Politiet i færd med at ankomme till Mullerup den 3. oktober sidste år. Egentlig var betjentene blevet tilkaldt efter en adresse blev angrebet med granater, men sagen tog en drejning, da politiet fandt flere ulovlige våben skjult ved adressen. Her i blandt en skarpladt fuldautomatisk riffel. Foto: Presse-fotos.dk

Offer for granatangreb og øksevold skal fem år i fængsel

Kalundborg - 03. juni 2021

Efter indenfor et år at have været udsat for både et brutalt overfald med en økse og et granatangreb, vil det nok være de færreste som ikke kan have forståelse for, at den 47-årige Lars Riis Klint frygtede for sit liv. Den måde han valgte at håndtere sagen på, kostede imidlertid både ham selv og hans kæreste gennem fem år, den 33-årige Jette Kristensen, dyrt.

Retten i Holbæk fandtsåledes torsdag eftermiddag parret skyldig i ulovlig våbenbesiddelse, og idømte Lars Riis Klint fem års ubetinget fængsel, mens Jette Hulebæk Kristensen blev idømt fire års fængsel.

Politiet blev kaldt til parrets hjem på Mullerupvej i Mullerup efter der den 3. oktober sidste år blev kastet to håndgranater mod adressen. I forbindelse med politiets undersøgelser, fandt politiet en række våben, som Lars Riis Klint i retten forklarede at han havde anskaffet sig for at beskytte sig selv og hans kæreste, da de frygtede angreb fra Bandidos.

- At man anskaffede sig våbnene for at beskytte sig selv er ikke en formildende omstændighed. Tværtimod. Det var våben som blev købt for at blive brugt i tilfælde af et angreb. Sådan gør man ikke i vores samfund. Man er nødt til at søge beskyttelse hos politiet, eller søge væk fra dem som truer en, sagde anklager Thomas Rasmussen.

Lars Riis Klint havde erkendt våbenbesiddelsen, mens Jette Hulebæk Kristensen nægtede sig skyldig. Begge valgte at anke byrettens dom til Østre Landsret. Lars Riis Klint for at få nedsat straffen, mens Jette Hulebæk Kristensen ankede til frifindelse.