Offer fik 35 sår og læsioner: Økseoverfald sender 33-årige bag tremmer

Kalundborg - 17. september 2020 kl. 13:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 33-årige Nicolas Nielsen blev torsdag ved Retten i Holbæk idømt tre år og seks måneders ubetinget fængsel for sin andel af et overfald på en 45-årig mand ud for en adresse på Ulstrupvej nær Gørlev den 30. september sidste år.

Her blev den 45-årige overfaldet af en gruppe af mænd bevæbnet med flere slagvåben, hvoraf mindst et af våbnene var en økse. Den 45-årige fik under overfaldet blandt andet et åbent sår i ansigtet, kraniebrud samt en overskåret akillessene, og havde efter overfaldet ikke mindre end 35 sår og læsioner.

Nicolas Nielsen havde under hele sagen nægtet sig skyldig, og havde også nægtet overhovedet at have været på adressen.

På baggrund af flere vidneforklaringer samt telefonoplysninger fandt retten det dog bevist, at den 33-årige havde været på adressen, og at han var ankommet sammen med den gruppe af uidentificerede mænd som udførte overfaldet på den 45-årige.

Retten fandt det ikke bevist, at den 33-årige aktivt havde deltaget i overfaldet, men til gengæld fandt retten det bevist, at overfaldet fandt sted på den Nicolas Nielsens foranledning.

Der var rejst tiltale mod Nicolas Nielsen for forsøg på manddrab, men retten fandt det ikke bevist, at overfaldsmændene havde til hensigt at dræbe den 45-årige, hvorfor han i stedet blev dømt efter straffelovens paragraf om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Nicolas Nielsen har flere tidligere domme for personfarlig kriminalitet bag sig. Den seneste var fra 2014, hvor han blev dømt for at have været med til at stikke en kniv gennem hånden på en anden mand. De tidligere domme samt overfaldets grovhed og farlighed var skærpende omstændigheder i forbindelse med strafudmålingen.

Nicolas Nielsen udbad sig betænkningstid om hvorvidt han ønskede at anke domme til Østre Landsret.

