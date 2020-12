Beboere på Bakketoppen i Kalundborg er stærkt kritiske overfor ideen om 30 almene boliger i området. Kalundborg Kommune er dog næppe villige til at lytte til borgernes høringssvar til ny lokalplan. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Offentlig høring får næppe betydning for lovliggørelse af omstridt byggeri

Kalundborg - 07. december 2020 kl. 18:38 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune arbejder i øjeblikket på højtryk på at lovliggøre byggeriet af 30 almene boliger på Bakketoppen i Kalundborg. Kalundborg Kommunen gav i 2019 dispensation fra den eksisterende lokalplan, for at byggeriet kunne gennemføres, men efterfølgende klagede en gruppe lokale beboere til Planklagenævnet, der fastslog at Kalundborg Kommune ikke havde hjemmel til at give denne dispensation. Nævnet slog fast, at der i stedet kræves en helt ny lokalplan.

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg besluttede derfor på deres seneste møde at anbefale et udkast til en ny lokalplan for området omkring Bakketoppen i Kalundborg. Godkendes udkastet også i Økonomiudvalget i denne uge og af Kommunalbestyrelsen i næste uge, vil det derefter blive sendt i offentlig høring.

Allerede nu står det imidlertid klart, at Kommunalbestyrelsen med al sandsynlighed vil godkende den nye lokalplan, uanset hvilke argumenter, der måtte komme imod en vedtagelse i eventuelle høringssvar.

Således sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) på Kommunalbestyrelsens møde i august følgende:

- Et flertal i kommunalbestyrelsen vil vedtage den ny lokalplan, uanset hvad der måtte komme frem. I dette tilfælde må byggetilladelsen veje tungere end lokaldemokratiet.

Byggetilladelsen som der henvises til gav Kalundborg Kommune til bygherren KAB (Kalundborg Almennyttige Boligselskab) tilbage i december sidste år, inden det kom frem at Kalundborg Kommune ikke kunne dispensere fra lokalplanen.

Flere beboere i lokalområdet har været stærkt kritiske overfor kommunens ageren i sagen. De mente at kommunen burde sætte byggeriet på pause, indtil en ny lokalplan er blevet udarbejdet. Borgerne har fået opbakning af kommunalbestyrelsesmedlem Martin Schwartzbach (DF).

- Det må være første gang i verdenshistorien, at et byggeri gennemføres, inden lokalplanen er udarbejdet. Helt principielt er jeg modstander af den slags. Når man udarbejder en lokalplan, skal det gøres ordentligt, og borgerne skal have mulighed for at blive hørt. Lov er lov, og lov skal holdes, sagde han da sagen blev debatteret i Kommunalbestyrelsen i august.