(Fra venstre) Svend Juul, serviceafdelingen, produktionschef Kristian Milton og Peter Kristensen, serviceafdelingen, mener, at det nye navn er let at vænne sig til. Foto: Ulrik Reimann

Ørsted er et godt og modigt navn

Kalundborg: - Det er modigt at bruge bogstavet »ø« til en stor, moderne virksomhed, men det er et rigtig godt navn. Det er også let at vænne sig til at sige »Ørsted, tidligere Dong«, når man tager telefonen.