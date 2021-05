Pernille Cauchi fra Sustainable Breaks har fået et tilskud på 10.000 kroner til at holde Vild Festival.Foto: Kenn Thomsen

Ønsker at lave Vild Festival

Festivalen skal tiltrække yngre borgere, studerende og unge børnefamilier som ønsker konkrete redskaber til, hvordan de kan efterlade kloden som et bedre sted for næste generation.

Hun har en drøm er at få et såkaldt LAND-center (Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration). Her skal der sættes fokus på læring omkring bæredygtige løsninger for hverdagen.