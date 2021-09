Kunne det være muligt at få Royal Run til Kalundborg? Det vil udvalgsformændene Hans Munk og Peter Jacobsen gerne undersøge. Foto: Lasse Olsson Foto: Lasse Olsson

Ønsker Royal Run til Kalundborg

Kalundborg - 16. september 2021 kl. 06:15 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Næsten 79.000 deltog i Royal Run i søndags, som foregik fem forskellige steder i landet, nemlig Sønderborg, Aalborg, Odense, København/Frederiksberg og Bornholm.

I Facebookgruppen 4400 Kalundborg har en borger spurgt: »Har der været Royal Run i Kalundborg, eller er der nogen der tænker på det til næste år?«

Her svarer flere, at de synes, at det kunne være en god idé at få til Kalundborg.

Det er meldt ud af kronprinsen, at der også bliver Royal Run til næste år 2. pinsedag, og at han igen vil løbe med.

Endnu er det ikke fastlagt, hvilke byer der får besøg af Royal Run i 2022. Så snart dét er på plads, bliver løbsstederne offentliggjort.

For 31 procent af deltagerne er Royal Run 2021 deres første motionsløb, og netop drivkraften til at få flere danskere til at bevæge sig er en af målsætningerne med Royal Run.

Vil undersøge muligheder Hans Munk (R), formand for kultur og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, synes, at det kunne være spændende at få Royal Run til Kalundborg.

- Jeg ved ikke hvordan man ansøger om at deltage, men det vil jeg godt prøve at undersøge, siger Hans Munk.

Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget, vil også gerne undersøge om det er muligt.

Han peger på, at kommunen allerede er klar til at løfte store events som Tour de France og DM i Skills, så Royal Run kunne også være en mulighed.

- Det giver jo Kalundborg Kommune en mulighed for at blive mere synlig, så flere får øjnene op for, at Kalundborg Kommune kunne være et godt sted at bo, siger Peter Jacobsen.

Flere vejer for meget og bevæger sig for lidt Han bemærker, at Royal Run også taler godt sammen med, at Kalundborg Kommune netop er blevet en Bevæg dig for livet visionskommune i samarbejde med DGI og DIF.

- Vi er jo udfordret på, at der er en del, som vejer for meget og bevæger sig for lidt, siger han.

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag. Royal Run måtte aflyses i 2020 på grund af corona-restriktioner.

Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik. TV 2 og Regionerne er mediepartnere på Royal Run, og TrygFonden, Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere.