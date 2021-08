Ønske om ny Netto ved Løve

Projektudvikler har redegjort for, at der leves op til forudsætningerne for butikker til lokalområdets forsyning. Således er afstanden mere end 500 meter til nærmeste butik, som er i Høng, og der vurderes at være et tilstrækkeligt lokalt opland til butikken, som omfatter landsbyerne Løve, Gierslev, Ørslev, Solbjerg og Sønderup. Derudover også et vist antal forbipasserende kunder på vej mod Kalundborg eller Høng.