Mikkel Kesslers foredrag i Kirke Helsinge Forsamlingshus for et par år siden er blot et af 129 arrangementer, som er blevet til via Liv i Forsamlingshusene. Nu ønskes projektet forlænget.

Ønske om endnu en omgang med liv i forsamlingshusene

Foredrag, teater, fællesspisning, koncerter og meget andet har folk i Kalundborg Kommune kunne opleve i forsamlingshusene takket været projektet Liv i Forsamlingshusene, som udløber med udgangen af 2020. - Det har været en kanonsucces, og vi har i udvalget i enighed indstillet, at det skal fortsætte med 200.000 kroner i støtte om året, og vi har derfor sendt det videre til budgetseminar, siger Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget. Kultur- og fritidsudvalget har sat 180.000 kroner af årligt for perioden 2018-2020 til projekt ”Liv I Forsamlingshusene". Projektet er blevet evalueret, og forsamlingshusene har deltaget aktivt i evalueringen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her