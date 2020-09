Tirsdag var Retten i Holbæk nået til de afsluttende bemærkninger i sagen om økseoverfaldet fra Ulstrupvej nær Gørlev den 30. september sidste år. Foto: Jan Holm

45-årig tildelt 35 sår og læsioner med økser og bats: Forsvarer kræver 33-årig frikendt

Kalundborg - 02. september 2020 kl. 12:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklageren vil have den 33-årige tiltalte i sagen om økseoverfaldet fra Ulstrupvej nær Gørlev dømt for medvirken til forsøg på manddrab, mens forsvareren ikke mener, det er bevist, at hans klient overhovedet var til stede på adressen under overfaldet.

I går holdt anklager John Nielsen og forsvarer Kim Bagge deres procedurer for nævninge og dommere ved Retten i Holbæk, hvor de argumenterede for, hvordan de mente, retten skulle dømme i sagen om et voldsomt overfald, som fandt sted ud for en adresse på Ulstrupvej nær Gørlev den 30. september sidste år.

Her blev en 45-årig mand overfaldet af en gruppe af personer bevæbnet med økser og bats og tildelt ikke mindre end 35 sår og læsioner.

Inden procedurerne havde retten over tre forestående retsmøder hørt mange vidneudsagn og fået fremlagt en mængde bevismateriale, og på den baggrund var John Nielsen ikke i tvivl om, at retten skulle finde den tiltalte skyldig i forsøg på manddrab.

- Der er tale om et særdeles farligt angreb. Tiltalte samlede holdet bag angrebet og kørte det derud i sin bil. De medbragte farlige våben i bilen, og tiltalte var til stede på gerningsstedet under overfaldet. Der er ingen, som var med i bilen, der kan have været i tvivl om, hvad der skulle ske. Det var meningen, at deres offer skulle dø, opsummerede anklageren.

Kim Bagge var helt uenig i modpartens udlægning af sagen.

- I denne sag skal jeg nedlægge påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden har simpelthen ikke været i stand til at løfte bevisbyrden for, at min klient var til stede under overfaldet. Det eneste, der understøtter dette, er to usikre vidneforklaringer. Der er ingen tekniske beviser, sagde han.

Under hele sagen har den 33-årige tiltalte nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han slet ikke var til stede under overfaldet, hvorfor anklager John Nielsen brugte en del tid på at gennemgå beviserne for, at den 33-årige havde været på gerningsstedet.

- Tiltalte valgte at vente 10 måneder på at afgive forklaring. Han har valgt ikke at ville tale med politiet. Det er hans ret. Her i retten kom han imidlertid med en forklaring. Han fortalte, at han luftede sin hund og var ude at handle. Han har imidlertid intet alibi, sagde anklageren, der fortsatte:

- Hans forklaring kunne være underbygget af data fra hans telefon. Dem har politiet imidlertid ikke kunnet få adgang til, da han ikke ønsker at oplyse koden til telefonen. Hvorfor skulle tiltalte ikke ønske at få noget frem, der kunne give ham et alibi? Fordi der ikke er noget alibi. Tiltaltes forklaring er konstrueret her til retten, mente John Nielsen.

Anklageren hæftede sig også ved, at et vidne havde forklaret, at adressen på Ulstrupvej, ud for hvilken overfaldet fandt sted, skulle være ejet af den tiltalte.

- Tiltaltes forklaring om begrænset kendskab til huset hænger altså ikke sammen. Her i retten har vi fået forklaret, at han ejer huset. Tiltalte har efter min opfattelse haft en økonomisk interesse i at gennemføre salget af det hus. Et salg, som offeret var en hindring for, sagde anklageren.

Forsvarer Kim Bagge var til gengæld ikke imponeret over anklagerens bevismateriale.

- Det 45-årige offer er et centralt vidne i denne sag. Han beskylder den tiltalte for at være til stede. Men man er nødt til at vurdere hans forklaring meget kritisk, sagde Kim Bagge.

Forsvareren hæftede sig blandt andet ved, at den 45-årige i sin oprindelige forklaring til politiet udover den 33-årige havde udpeget en navngiven person som en, der havde deltaget i overfaldet.

- Denne person afsonede i et fængsel i Jylland på det tidspunkt, da overfaldet fandt sted. Vi kan altså lægge til grund, at offeret udpeger en person, som notorisk er uskyldig. Allerede af den grund må vi betragte hans vidneudsagn med en vis skepsis, mente forsvareren.

Kim Bagge havde under retssagen brugt en del tid på at sandsynliggøre, at offeret havde haft et skydevåben i bilen under overfaldet.

- Vi kan roligt antage, at han har haft et eller andet skydevåben i bilen . Og hvad så? Selvom man har et skydevåben, kan andre ikke bare hamre en økse i hovedet på en. Vi kan dog heller ikke bare ignorere det. Vi må konstatere, at han ikke fortæller den fulde sandhed her i retten. Han er ikke et mønstervidne, hvor vi bare kan lægge til grund, at hans forklaring er sandheden, mente forsvareren.

Kim Bagge mente, at grunden til, at hans klient var udpeget som gerningsmanden til overfaldet af den 45-årige, skyldtes personligt uvenskab.

- Den 45-årige afgav en usammenhængende forklaring, fyldt med antipati mod min klient. De to er ikke gode venner. Den 45-årige har tidligere rettet meget alvorlige beskyldninger mod min klient om at have medvirket til skuddrabet i Mullerup i 2018. Politiet har aldrig rettet så meget som en mistanke eller en sigtelse mod min klient i den sag, sagde forsvareren.

Efter procedurerne trak nævningene og de tre dommere sig tilbage for at votere i sagen. Der vil blive afsagt dom på et senere retsmøde, hvor anklager og forsvarer også vil skulle procedere for længden af en eventuel fængselsstraf.