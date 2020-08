Et alvorligt økseoverfald fra Gørlev sidste år, skal for Retten i Holbæk den 19. august. Foto: Mie Neel

Økse-overfald for retten

Der er nu sat dato på, hvornår sagen om det voldsomme økseoverfald i Gørlev den 30. september sidste år skal for retten. En 32-årig mand er tiltalt for drabsforsøg.

Onsdag den 19. august skal et nævningeting ved Retten i Holbæk behandle sagen om et brutalt økseoverfald, der fandt sted i Gørlev den 30. september sidste år.

Samme dag ledte politiets efterforskning til en adresse i Jyderup, som af politiet er kendt for at være et tilholdssted for personer med rela­tioner til rockermil-