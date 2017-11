Se billedserie Laurids Siig Christensen opdrætter økologiske gæs og ænder på Sejerø, og Jacob Nielsen med slagterbutik i Kalundborg besøger gerne gården Horsebæk, der er rammen om opdrættet.

Øko-gæs og ænder rummer den rigtige fortælling

Kalundborg - 27. november 2017

Det er 10 år siden, at slagter Jacob Nielsen første gang introducerede de økologiske gæs og ænder i butikken i Kordilgade i Kalundborg. Og fornøjelsen er ikke blevet mindre med årene, også fordi hans kunder deler hans begejstring.

Julens måltid med stegt and eller gås fra Sejerø rummer nemlig den helt rigtige fortælling om dyreliv, når dyrene fra øen er på menuen juleaften.

De er opvokset det perfekte sted, hvor havgusen fører salte fra det omkringliggende vand ind over arealerne på øen, hvor dyrene har fourageret.

Græssets indhold af salte og mineraler giver derfor en mere krydret smag til kødet. Dertil kommer, at dyrene er slagtet lokalt på øen. Her har dyrene gået frit, og de behøvede ikke at frygte rovdyr. Der er nemlig ingen ræve på Sejerø. Så de kunne i ro og mag tage den daglige gåsegang og æde sig mætte.

I naturlige omgivelser

Det er Laurids Siig Christensen, som opdrætter gæs og ænder på sin ejendom, Horsekær, på Sejerø, og slagter Jacob Nielsen har flere gange besøgt øen og betragtet de smukke dyr i deres naturlige omgivelser. Han er glad for samarbejdet med opdrætteren:

- Det er væsentligt for mig, at dyrene har levet det gode liv, og har høj kvalitet, når de skal serveres på middagbordet, og det har ænderne og gæssene fra Sejerø, og julemaden er en klassiker, siger Jacob Nielsen, der selv er svoren tilhænger af den traditionelle tilberedning, når det gælder julemad.

Derfor er det også svinekam i gourmet-klassen, som ligger i køledisken og er parat til julebordet. De er udvalgt af Jacob, som også har overvåget modningen af kødet.

Og han sælger alt tilbehøret til julemiddagen, både rødkålen og saucen er lavet fra bunden, og det er en ekstra oplevelse for smagsløgene, lover han. Det samme med risalamanden, hvor hans køkken selvfølgelig bruger ægte vanilje, så desserten får et fornemt pift.

Take away-anden

Der er også lækkert julemad i slagterbutikken til de kunder, som helst vil slippe for køkkentjansen den 24. december. Traditionen tro sælger Jacob Nielsen også julens mad med stegt and som take away, og hele menuen er selvfølgelig også her lavet helt fra bunden.

- Jeg har et godt køkkenpersonale, som har arbejdet her gennem flere år, og de ved, hvordan julens mad skal smage, og at kvalitet er en selvfølge, fremhæver han, og tilføjer, at butikken selvfølgelig også sælger julefrokoster og julebuffeter ud af huset i de kommende uger.

Ifølge Jacob Nielsen har mange kunder allerede reserveret deres julemad, og flere har bestilt via hans hjemmeside. Hvis kunder har spørgsmål og søger råd, så kan de hente hjælp på hjemmesiden, men de er også meget velkommen til at få en snak i butikken om julens mad.